Moon Floyd, Concert Tribute to Pink Floyd Royale Factory Versailles Catégories d’Évènement: Versailles

Yvelines

Moon Floyd, Concert Tribute to Pink Floyd Royale Factory, 1 juillet 2023, Versailles. Moon Floyd, Concert Tribute to Pink Floyd Samedi 1 juillet, 20h30 Royale Factory Tarif unique: 20 € Moon Floyd vous emmène en voyage dans le répertoire du «Floyd», teinté de blues, de rock, de jazz voire de musique expérimentale. Le groupe «tribute» français a bien progressé depuis son premier passage à la Royale Factory, et comprend maintenant deux choristes de haut vol, qui prennent aussi le lead à des moments choisis. Vous entendrez ainsi les titres les plus connus de Pink Floyd (The Wall, Money, Wish you were here …), mais aussi quelques pépites (à peine) moins connues de leurs albums de 1969 à 1994. Royale Factory 2, rue Jean Houdon – 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France 09 51 74 78 83 http://royalefactory.fr/ https://www.facebook.com/RoyaleFACTORY/ [{« type »: « link », « value »: « https://royalefactory.eu/?product=moon-floyd »}] Petite salle de café-théâtre, dotée de tables rondes, où sont programmés one-man shows, impros et sketchs. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T20:30:00+02:00 – 2023-07-01T22:30:00+02:00

2023-07-01T20:30:00+02:00 – 2023-07-01T22:30:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Versailles, Yvelines Autres Lieu Royale Factory Adresse 2, rue Jean Houdon - 78000 Versailles Ville Versailles Departement Yvelines Age min 7 Age max 99 Lieu Ville Royale Factory Versailles

Royale Factory Versailles Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/versailles/

Moon Floyd, Concert Tribute to Pink Floyd Royale Factory 2023-07-01 was last modified: by Moon Floyd, Concert Tribute to Pink Floyd Royale Factory Royale Factory 1 juillet 2023 Royale Factory Versailles Versailles

Versailles Yvelines