Tarifs: 22 € tarif normal, 18 € tarif réduit (demandeur emploi, retraité + 65 ans, étudiant – 25 ans, abonné) «Akhenaton, le silence des grenouilles»

Revivez en direct la dernière heure du règne du pharaon Akhenaton.

Avec Nefertiti, Toutankhamon, Akhénaton, Ramsès ainsi que les dieux à tête d’animaux Osiris, Isis, Horus…

Abandonné de tous, Akhenaton se retrouve face à ses contradictions. Père du monothéisme, il crée la première guerre de religion. Pourra-t-il éviter le coup d’Etat qui entraînerait à coup sûr la fin de la XVIIIème dynastie égyptienne ?

Un seul en scène documenté troublant et lumineux.

Écrit et interprété par Alexandre Delimoges («Gustave Eiffel en Fer et contre Tous» prix du meilleur auteur au Festival d'Avignon 2018). Royale Factory 2, rue Jean Houdon – 78000 Versailles

