Reda Seddiki dans Ironie de l’histoire Royale Factory, 2 juin 2023, Versailles. Reda Seddiki dans Ironie de l’histoire 2 et 3 juin Royale Factory Tarifs: 22 € tarif normal, 18 € tarif réduit (demandeur emploi, retraité + 65 ans, étudiant – 25 ans, abonné) Réda Seddiki ce n’est pas un choix c’est une décision ! Il s’impose dans nos profonds intérieurs et nous grave de son empreinte. Tantôt enjoué, tantôt bouleversé, tantôt attendri, parfois révolté… Mais toujours amusé. Le pire n’existe pas puisqu’il faut en rire !

Loin des manichéismes et des blagues attendues, ce spectacle vous emmène là où vous ne seriez pas allés seuls. Laissez vos idées toutes faites à la porte et entrez.

Le Saviez-vous ? Réda Seddiki a remporté le Prix Raymond Devos. Royale Factory 2, rue Jean Houdon – 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France 09 51 74 78 83 http://royalefactory.fr/ Petite salle de café-théâtre, dotée de tables rondes, où sont programmés one-man shows, impros et sketchs.

