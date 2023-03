Ghislain Blique dans Plus rien à branler Royale Factory Versailles Catégories d’Évènement: Versailles

Ghislain Blique dans Plus rien à branler Royale Factory, 19 mai 2023, Versailles. Ghislain Blique dans Plus rien à branler 19 et 20 mai Royale Factory Tarifs: 22 € tarif normal, 18 € tarif réduit (Demandeur emploi, retraité + 65 ans, étudiant – 25 ans, abonné) J’ai un sketch qui résout à lui seul pas moins de QUATRE problèmes de l’humanité (réchauffement climatique, racisme, homophobie et est-ce que oui ou non, on s’est fait baiser au passage à l’euro).

Ça, ou juste des blagues. Royale Factory 2, rue Jean Houdon – 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France 09 51 74 78 83 http://royalefactory.fr/ https://www.facebook.com/RoyaleFACTORY/ [{« type »: « link », « value »: « https://royalefactory.eu/?product=ghislain-blique »}] Petite salle de café-théâtre, dotée de tables rondes, où sont programmés one-man shows, impros et sketchs. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

