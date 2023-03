On s’attache Royale Factory Versailles Catégories d’Évènement: Versailles

On s’attache Royale Factory, 11 mai 2023, Versailles. On s’attache 11 – 13 mai Royale Factory Tarifs: 22 € tarif normal, 18 € tarif réduit (Demandeur emploi, retraité + 65 ans, étudiant – 25 ans, abonné) Au 25ème rencard raté, Elsa n’y croit plus. Et si le 26ème avec Pierre était le bon ?

Pourtant, c’était pas parti pour.

Il aime la variété française, elle écoute Nova.

Il adore les voyages romantiques, elle ne jure que par le camping sauvage.

Il veut fonder une famille, elle a peur de l’engagement.

Royale Factory 2, rue Jean Houdon – 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France 09 51 74 78 83 http://royalefactory.fr/ Petite salle de café-théâtre, dotée de tables rondes, où sont programmés one-man shows, impros et sketchs.

