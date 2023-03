William Pilet dans Normal n’existe pas Royale Factory Versailles Catégories d’Évènement: Versailles

William Pilet dans Normal n’existe pas Royale Factory, 5 mai 2023, Versailles. William Pilet dans Normal n’existe pas 5 et 6 mai Royale Factory Tarifs: 22 € tarif normal, 18 € tarif réduit (demandeur emploi, retraité + 65 ans, étudiant – 25 ans, abonné) Ce spectacle imprévisible au rythme endiablé est une véritable ode à la différence. WILLIAM PILET vous promet de vous guérir du regard des autres à travers sa multitudes de talents, parfois inutiles, mais toujours assumés.

Touche à tout, WILLIAM PILET allie humour absurde à la sauce anglaise et comique d’accessoires, relevé d’une noirceur comme un café sans lait. Il fait l’humour comme il fait l’amour : avec des gadgets et en musique. Le but est de vous marquer durablement, de provoquer un trauma.

C’est du « traumarketing ».

Avec son deuxième One-Man Show, William vous démontrera que la logique c’est abstrait, et que « normal », ça n’existe pas…

Tarifs: 22 € tarif normal, 18 € tarif réduit (demandeur emploi, retraité + 65 ans, étudiant – 25 ans, abonné)

Artiste récompensé dans multiples Festivals d'humour dont 1er Prix Festival National des Humoristes ; 1er Prix au Festival International du Rire de Rochefort ; «son spectacle est un ovni, une aberration confortable où vous serez en sécurité mais jamais à l'abri».

Royale Factory
2, rue Jean Houdon – 78000 Versailles

