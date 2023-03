François Guédon dans Le procès Guédon Royale Factory, 13 avril 2023, Versailles.

François Guédon dans Le procès Guédon 13 – 15 avril Royale Factory Tarifs: 22 € tarif normal, 18 € tarif réduit (demandeur emploi, retraité + 65 ans, étudiant – 25 ans, abonné)

Le ministère public s’insurge et accuse : « Vous ne respectez donc rien ? Ni les grands auteurs, ni les philosophes, ni même la religion, M. Guédon ? »,

Alliant l’intelligence à la vanne et la démonstration à la parole, le comique clame son innocence et prône le mélange des cultures. Acculé par les questions du président du Tribunal, il ironise : “Le seul qui puisse réconcilier Racine et Nabilla, c’est moi ! ”.

Tollé dans la salle. Face aux bien-pensants qui le somment de s’excuser, le saltimbanque s’écrie alors : “Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien !”, s’attirant les foudres de l’assistance et des fans d’Edith Piaf venus en nombre.

On s’interroge. Derrière ses pitreries, le but inavoué de François Guédon ne serait-il pas plutôt de nous faire réfléchir ?

François Guédon, l’humoriste dont le sketch au festival de Montreux cumule plus de 3,5 millions de vues sur Youtube, vous livre son humour teinté de finesse et d’impertinence.

Royale Factory 2, rue Jean Houdon – 78000 Versailles

