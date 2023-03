François Martinez dans Mytho 2.0 Royale Factory, 7 avril 2023, Versailles.

François Martinez dans Mytho 2.0 7 et 8 avril Royale Factory Tarifs: 22 € tarif normal, 18 € tarif réduit (demandeur emploi, retraité + 65 ans, étudiant – 25 ans, abonné)

Avec François Martinez la magie devient drôle, moderne et opère à quelques centimètres de vous et parfois même… dans vos mains !

Un DVD aux pouvoirs magiques ; un tour où les cartes passent à la broyeuse et au chalumeau ; un Coca qui obéit au doigt et à l’oeil ; des prédictions qui volent au-dessus du public…

Aucun doute, il a des pouvoirs… Ou alors, c’est un sacré menteur !

Après « Harry Potter et moi », nommé spectacle magique 2016, François Martinez revient avec un nouveau show magique et enchaîne les exploits les plus improbables.

Royale Factory 2, rue Jean Houdon – 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France 09 51 74 78 83 http://royalefactory.fr/ https://www.facebook.com/RoyaleFACTORY/ [{« type »: « link », « value »: « https://royalefactory.eu/?product=francois-martinez »}] Petite salle de café-théâtre, dotée de tables rondes, où sont programmés one-man shows, impros et sketchs.

