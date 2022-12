Mes copains d’abord Royale Factory Versailles Catégories d’évènement: Versailles

22€ tarif normal; 18 € tarif réduit (demandeur emploi, retraité + 65 ans, étudiant – 25 ans)

Pour préserver leur amitié, cinq amis d'enfance se sont fait la promesse de se revoir tous les dix ans. L'amitié peut-elle résister à tout ? Rien n'est moins sûr…

Cette année les retrouvailles ont lieu chez Samuel, devenu l'un des patrons les plus puissants du monde dans le secteur de l'intelligence artificielle. Il leur a réservé une surprise de taille, un petit jeu à l'issue duquel il cèdera son fauteuil et sa fortune au vainqueur. La règle est simple : chacun devra convaincre tous les autres qu'il est le meilleur et un gagnant sera élu à l'unanimité. Cette soirée inoubliable mettra leur amitié à rude épreuve, avant de prendre une tournure particulièrement inattendue… Comédie de Joseph Gallet et Pascal Rocher Avec : Kim Schwarck, Nathalie Tassera, Joseph Gallet et Christophe Truchi

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-09T20:30:00+01:00

2023-02-11T22:00:00+01:00

