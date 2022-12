Élodie KV dans La Révolution positive du vagin Royale Factory Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Ce spectacle invite à rire et réfléchir sur la condition féminine,sans pudeur ni langue de bois, dans la vie d'une femme, d'une maman… d'un vagin. C'est cru, c'est vrai et c'est drôle !

Petite salle de café-théâtre, dotée de tables rondes, où sont programmés one-man shows, impros et sketchs. Dans sa « Révolution positive du vagin », cette petite blonde sans filtre nous livre un cocktail hormono-vitaminé optimiste, arrosé d'un zeste d'écologie et saupoudré de beaucoup d'amour.

Ça ne vous laissera pas indifférent !

