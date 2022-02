Royale Factory: Jeremy Charbonnel , Spectacle sans Gluten Versailles Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Yvelines

Royale Factory: Jeremy Charbonnel , Spectacle sans Gluten Versailles, 15 avril 2022, Versailles. Royale Factory: Jeremy Charbonnel , Spectacle sans Gluten Royale Factory 2 rue Jean Houdon Versailles

2022-04-15 20:30:00 20:30:00 – 2022-04-17 21:45:00 21:45:00 Royale Factory 2 rue Jean Houdon

Versailles Yvelines EUR Vous aimez la viande sans nitrate, le vin sans sulfite et les shampoings sans paraben? Vous allez adorer le 1er spectacle sans gluten! contact@royalefactory.fr +33 9 51 74 78 83 http://royalefactory.fr/?page_id=21 Royale Factory 2 rue Jean Houdon Versailles

dernière mise à jour : 2021-12-21 par Office de Tourisme de Versailles

Détails Catégories d’évènement: Versailles, Yvelines Autres Lieu Versailles Adresse Royale Factory 2 rue Jean Houdon Ville Versailles lieuville Royale Factory 2 rue Jean Houdon Versailles Departement Yvelines

Versailles Versailles Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/versailles/

Royale Factory: Jeremy Charbonnel , Spectacle sans Gluten Versailles 2022-04-15 was last modified: by Royale Factory: Jeremy Charbonnel , Spectacle sans Gluten Versailles Versailles 15 avril 2022 Versailles Yvelines

Versailles Yvelines