du vendredi 15 avril au dimanche 17 avril à Royale Factory

Avec ses textes sans additif, ses punchlines élevés en plein air et son humour éco-irresponsable, Jérémy Charbonnel soigne votre bilan carbone et vous livre son regard acide (mais sans allergène) sur le monde qui l’entoure. Le Saviez-vous? -Jérémy Charbonnel est noté 93/100 sur Yuka. -Rire sans gluten réduit les ballonnements (voir avec votre médecin traitant pour plus d’information ) Aucun végan n’est maltraité durant le spectacle* Quoique… Vous aimez la viande sans nitrate, le vin sans sulfite et les shampoings sans paraben? Vous allez adorer le 1er spectacle sans gluten! Royale Factory 2 rue Jean Houdon, 78000 Versailles

2022-04-15T20:30:00 2022-04-15T21:45:00;2022-04-16T20:30:00 2022-04-16T21:45:00;2022-04-17T20:30:00 2022-04-17T21:45:00

