du vendredi 22 avril au samedi 23 avril à Royale Factory

Il y a Vincent, marié, deux enfants, patron d’une entreprise de gros et demi gros à Rungis. Terrien, sanguin, bourru, il adore sa femme… mais aussi sa maîtresse à qui il rend visite régulièrement depuis trois ans, du lundi 15 h au mercredi 15 h. Il y a aussi Christian lui aussi marié, deux enfants, professeur de philosophie à la Sorbonne. Il est doux, calme, posé… Lui aussi adore sa femme mais aussi sa maîtresse à qui il rend visite régulièrement depuis trois ans du mercredi 15 h au vendredi 15 h. Et il y a surtout Patricia, la maitresse des deux hommes… Très bien organisée… Jusqu’à ce jour… Cette comédie triomphe depuis deux ans sur les routes de France et de Francophonie, Une comédie extra conjugale ! Royale Factory 2 rue Jean Houdon, 78000 Versailles

