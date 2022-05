Royal Pub Quiz La Forêt-Fouesnant La Forêt-Fouesnant Catégories d’évènement: 29940

La Forêt-Fouesnant

Royal Pub Quiz La Forêt-Fouesnant, 4 juin 2022, La Forêt-Fouesnant. Royal Pub Quiz Port-La-Forêt Bar Le Tikawa La Forêt-Fouesnant

2022-06-04 – 2022-06-04 Port-La-Forêt Bar Le Tikawa

La Forêt-Fouesnant 29940 Dans le cadre du Jubilé de la Reine d’Angleterre, l’office de tourisme organise une soirée quiz en partenariat avec Charlington Academy. En équipe, venez tester vos connaissances sur la famille royale au bar Le Tikawa. Sur réservation à l’office de tourisme de La Forêt-Fouesnant. Dans le cadre du Jubilé de la Reine d’Angleterre, l’office de tourisme organise une soirée quiz en partenariat avec Charlington Academy. En équipe, venez tester vos connaissances sur la famille royale au bar Le Tikawa. Sur réservation à l’office de tourisme de La Forêt-Fouesnant. Port-La-Forêt Bar Le Tikawa La Forêt-Fouesnant

dernière mise à jour : 2022-05-23 par

Détails Catégories d’évènement: 29940, La Forêt-Fouesnant Autres Lieu La Forêt-Fouesnant Adresse Port-La-Forêt Bar Le Tikawa Ville La Forêt-Fouesnant lieuville Port-La-Forêt Bar Le Tikawa La Forêt-Fouesnant Departement 29940

La Forêt-Fouesnant La Forêt-Fouesnant 29940 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-foret-fouesnant/

Royal Pub Quiz La Forêt-Fouesnant 2022-06-04 was last modified: by Royal Pub Quiz La Forêt-Fouesnant La Forêt-Fouesnant 4 juin 2022 29940 La Forêt-Fouesnant

La Forêt-Fouesnant 29940