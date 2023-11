Nogent Le Perreux – Ciné-débat Les Roues de l’Avenir Royal Palace Nogent-sur-Marne Catégories d’Évènement: Nogent-sur-Marne

Val-de-Marne Nogent Le Perreux – Ciné-débat Les Roues de l’Avenir Royal Palace Nogent-sur-Marne, 30 novembre 2023, Nogent-sur-Marne. Nogent Le Perreux – Ciné-débat Les Roues de l’Avenir Jeudi 30 novembre, 19h30 Royal Palace Séance commerciale Le cinéma Royal Palace à Nogent-sur-Marne organise une projection commerciale du film « Les Roues de l’Avenir », suivie d’un débat en présence de Stein van Oosteren, écrivain et intervenant dans le film.

Nous vous invitons à venir à cette projection en nombre pour débattre de ces roues de l’avenir qui nous interessent particulièrement à l’heure du plan vélo de Nogent ! Royal Palace royal palace nogent Nogent-sur-Marne 94130 Nogent Village Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://royalpalacenogent.fr/FR/fiche-film-cinema/M47WKC/les-roues-de-l-avenir.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

cinéma ciné-débat Les Roues de l'Avenir

