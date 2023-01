Royal Opera House : Chocolat Amer (Ballet) Melle Melle Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

Deux-Sèvres Royal Opera House : Chocolat Amer (Ballet) Vendredi 3 février à 20h au Metullum à Melle Le nouveau ballet de Christopher Wheeldon, filmé en long-métrage, fait entrer le réalisme magique de ce célèbre roman moderne mexicain au Royal Ballet Réalisation : Christopher Wheeldon

Tout Public – 3h10 +33 5 49 29 15 83 Le Méliès Mairie de Melle

