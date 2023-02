Exposition et démonstration de garnissage de fauteuils Royal Hainaut Spa&Resort Hôtel Valenciennes Catégories d’Évènement: Nord

Valenciennes

Exposition et démonstration de garnissage de fauteuils Royal Hainaut Spa&Resort Hôtel, 1 avril 2023 08:00, Valenciennes. Exposition et démonstration de garnissage de fauteuils 1 et 2 avril Royal Hainaut Spa&Resort Hôtel Découverte du métier de tapissier d’ameublement par la démonstration des différentes étapes de garnissage traditionnel d’un fauteuil : réparation de la carcasse, sanglage, guindage des ressorts, pose des différentes toiles, mise en crin, piquage, piqure, mise en blanc, pose du tissu. Présentation des différents styles de sièges et de leurs époques. Présentation des tissus d’ameublement pour un usage siège ou fenêtre. Exposition de différents décors de fenêtres (doubles rideaux, stores), de coussins décoratifs et abat-jour sur mesure uniques et originaux. Royal Hainaut Spa&Resort Hôtel 6 place de l’Hôpital général, 59300 Valenciennes Valenciennes 59300 Nord Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

