Royal Haendel Conservatoire, 2 avril 2022, Tourcoing.

Royal Haendel

Conservatoire, le samedi 2 avril 2022 à 18:00

Londres, février 1719, naissance de la Royal Academy of Music. Georg Friedrich Haendel est nommé directeur musical. Originaire de Halle, ayant séjourné quatre ans en Italie, Haendel veut faire de Londres la nouvelle capitale de l’opéra. L’engouement est considérable : 34 opéras et plus de 460 représentations seront donnés en neuf ans à la Royal Academy. Haendel y crée ses chefs-d’œuvre Giulio Cesare in Egitto, Ottone ou encore Radamisto. Deux compositeurs italiens, Ariosti et Bononcini, connaissent eux aussi de grands succès à Londres entre 1720 et 1723, notamment avec Coriolano (Ariosti) et son sublime air Sagri numi. ROYAL HAENDEL est un portrait musical de la première Royal Academy of Music. Eva Zaïcik et ses complices du Consort célèbrent la prodigieuse variété du génie haendélien et nous font découvrir des airs inédits d’Ariosti et de Bononcini.

6€ à 10€

Eva Zaïcik et les musiciens du Consort nous offrent un Haendel plus que « royal » !

Conservatoire 4 Rue Paul Doumer, 59200 Tourcoing Tourcoing Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-02T18:00:00 2022-04-02T19:30:00