Royal Factory: Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur votre cerveau

du jeudi 12 mai au vendredi 13 mai à Royale Factory

Dans une ambiance détendue et intimiste, participez à des expériences étonnantes dans une Conférence-Spectacle interactive, qui mêle apprentissage et découvertes en vous dévoilant de façon ludique les pouvoirs extraordinaires de nos outils perceptifs et cognitifs… et en vous faisant ainsi parcourir un voyage incroyable à l’intérieur de votre esprit. Andrea va jouer avec vos certitudes pour mieux manipuler vos perceptions, vous étonner, vous faire douter, vous surprendre, vous troubler, vous faire réfléchir et en même temps vous faire sourire. Avec son approche originale, il va vous faire découvrir, comment utiliser votre cerveau comme une véritable baguette magique et vous transformer en vrai magicien de la vie ! Préparez-vous : ceux qui viendront avec des certitudes, repartiront assurément avec des doutes… et inversement ! “Ils ne savaient pas que c’était impossible, alors ils l’ont fait.”

Pourquoi notre cerveau ne nous a pas été fourni avec un manuel d’utilisation ? Et si l’on pouvait développer au maximum son potentiel réel ?

