La compagnie Royal de Luxe a été créée en 1979, à Nantes, par Jean-Luc Courcoult, auteur et metteur en scène. Jean-Luc Courcoult a développé différentes formes de théâtre, dont le théâtre de places, le théâtre de vitrines, les accidents de théâtre. Au cœur de ses spectacles, il élabore des scénarios où l’on peut assister en direct au tournage d’un « roman photo », croiser des personnages historiques ou encore provoquer la rencontre incongrue de Shakespeare et Molière sur une même scène… La compagnie est aussi connue dans le monde entier pour ce qui est devenu sa signature : la saga des Géants, qui raconte des histoires à l’échelle d’une ville entière et dans le temps. Pour Villeurbanne, Jean-Luc Courcoult a imaginé une forme théâtrale renouvelée mettant en scène deux protagonistes géants pour un récit urbain chargé de poésie et d’émotion. Plusieurs centaines de milliers de personnes sont attendues pour assister à cette représentation inédite. **Royal de Luxe, ce sont 78 créations depuis 1979, plus de 26 millions de spectateurs, près de 1 500 représentations, 220 villes dans 43 pays sur les 5 continents.** Pour la première Capitale Française de la Culture, Royal de Luxe propose une nouvelle création originale : une aventure sur toute la ville, de nouveaux personnages, des rencontres improbables… Plusieurs parcours sur toute la ville Avenue Henri Barbusse villeurbanne Villeurbanne Gratte-Ciel Métropole de Lyon

2022-09-23T10:00:00 2022-09-23T12:30:00;2022-09-23T15:00:00 2022-09-23T17:30:00;2022-09-24T10:00:00 2022-09-24T12:30:00;2022-09-24T15:00:00 2022-09-24T18:30:00;2022-09-25T11:00:00 2022-09-25T13:00:00;2022-09-25T15:30:00 2022-09-25T18:00:00

