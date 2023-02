ROYAL CONCERTGEBOUW ORCHESTRA GRANDE SALLE PIERRE BOULEZ, 21 février 2023, PARIS.

ROYAL CONCERTGEBOUW ORCHESTRA / PAAVO JÄRVILisa Batiashvili – Beethoven, Prokofiev—————————–Grande salle Pierre Boulez – PhilharmonieDurée : environ 2h05 dont 1 entracte Ludwig van BeethovenConcerto pour violonENTRACTESergueï ProkofievSymphonie n° 5Royal Concertgebouw OrchestraPaavo Järvi, directionLisa Batiashvili, violonAprès un Chostakovitch de tout premier ordre il y a quelques années avec l’Orchestre de Paris, le tandem Lisa Batiashvili-Paavo Järvi donne cette fois le Concerto pour violon de Beethoven avec l’Orchestre du Concertgebouw.Les orchestres changent, mais pas leur duo : ces dernières années, Lisa Batiashvili et Paavo Järvi se sont produits ensemble à de multiples reprises, que ce soit avec la Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, avec laquelle Järvi entretient un lien privilégié, l’Orchestre de la Tonhalle de Zurich ou d’autres phalanges encore. Pour répondre au souriant Concerto pour violon de Beethoven, une partition dont Batiashvili est familière depuis la fin de son adolescence, Järvi dirige la grandiose Symphonie n° 5 de Prokofiev, écrite durant la Seconde Guerre mondiale, dont le compositeur disait : « je l’ai pensée comme une œuvre glorifiant l’âme humaine. Dans la Cinquième Symphonie, j’ai voulu chanter l’homme libre et heureux, sa force, sa générosité et la pureté de son âme. »

