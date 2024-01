MOTS DE TETES ET MAUX D’ESPRIT ROYAL COMEDY CLUB Reims, vendredi 13 décembre 2024.

Le mentaliste lit dans vos pensées, perçoit l’avenir, dirige vos choix : l’illusion est parfaite.’ Jongleur de mots et triturateur de pensées, le farfelu professeur T nous montre à quel point les mots sont magiques, comment ils permettent d’influencer, de deviner nos choix et plus encore… Avec beaucoup d’humour et d’interaction, ses textes ciselés et ses numéros de mentalisme incompréhensibles vous embarquent pour un étrange voyage, dont vous reviendrez des questions plein la tête et des étoiles plein les yeux ! Gageons que ses mots d’esprits sauront apaiser vos maux de tête. Un drôle de spectacle de mentalisme, plein d’humour et de poésie.

Tarif : 22.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-12-13 à 20:00

ROYAL COMEDY CLUB 35 RUE BUIRETTE 51100 Reims 51