LE BONHEUR C’EST TOUT DROIT A GAUCHE ! ROYAL COMEDY CLUB Reims, vendredi 22 novembre 2024.

Patrick et Sandrine s’aiment comme des fous et projettent d’avoir un enfant…Le temps passe… 7 ans déjà, leur amour commence à battre de l’aile et toujours pas de cigogne à l’horizon…Sandrine commence à douter, s’interroge… Qui suis-je ? Où vais-je ? Pourquoi fait-il chaud dans les igloos ? Patrick est-il vraiment mon homme idéal ?Sandrine est perdue… Afin de se retrouver, Patrick éperdu, décide de l’emmener à la Réunion . Île paradisiaque et rêve absolu de Sandrine…C’est parti pour l’aventure… Sacs à dos remplis de promesses… Plan à la main… Le paysage est merveilleux mais les chemins sinueux… Alors… Le bonheur, c’est tout droit, à gauche après il faut continuer, continuer, continuer …

Tarif : 22.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-11-22 à 20:00

ROYAL COMEDY CLUB 35 RUE BUIRETTE 51100 Reims 51