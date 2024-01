QUELQUES VERS D’AMOUR ET BEAUCOUP D’EAU – QUELQUES VERS D’AMOUR ROYAL COMEDY CLUB Reims, vendredi 18 octobre 2024.

Comédie musclée dans laquelle la poésie, l’amour, l’humour se côtoient dans l’univers original d’une salle de sport où les cœurs vont battre… Un seul être vous manque et tout est dépeuplé écrivait Alphonse De Lamartine…De cette expression devenue célèbre, Pierre ressent toute la profondeur à l’heure où son petit sucre, enfin Morgane, sa copine, enfin son ex, vient de le quitter…Noyé dans son vague à l’âme, Pierre ne parvient pas à se maintenir à flot… Sur les conseils de son médecin, il décide de s’inscrire dans une salle de sport.Il rencontre Chloé et Alex, un couple de coachs, chargé de lui redonner goût à la vie… Mais la mission, que se sont fixée Chloé et Alex, va s’avérer bien plus compliquée que prévu d’autant que, Morgane est aussi dans la salle…Ils vont se trouver dépassés par leur propre coaching et en apprendre un peu plus sur eux-mêmes et sur leur couple. Et oui, l’amour est une rose rare qui se cultive… !!À la manière d’un Cyrano de Bergerac moderne, retrouvez la comédie musclée où l’amour, l’humour et la poésie se côtoient dans l’univers original d’une salle de sport où les cœurs vont battre… Et pas seulement à cause de l’exercice physique !

Tarif : 22.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-10-18 à 20:00

ROYAL COMEDY CLUB 35 RUE BUIRETTE 51100 Reims 51