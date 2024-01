VACANCES OBLIGATOIRES ROYAL COMEDY CLUB Reims, dimanche 13 octobre 2024.

C’est pourtant pas compliqué de se détendre !Une comédie qui parle de la vie, du travail, des femmes et de… Dirty Dancing !Patrick s’éclate dans son boulot mais il travaille trop ! Pour préserver sa santé, il est interné contre son gré en maison de repos. Pour la première fois de sa vie, il ne doit rien faire. Ça tombe mal, il est en train de réaliser le plus gros coup de sa carrière !« Vacances Obligatoires » c’est l’histoire d’un homme, obsédé par le travail, confronté à une psychologue légèrement folle !La pièce aborde avec humour et sensibilité les sujets de la vie professionnelle, du couple et de la paternité. Les deux comédiens nous font passer par toutes les émotions, jusqu’au dénouement final… qui en surprendra plus d’un !SUCCÈS AVIGNON 2022 et 2023

Tarif : 22.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-10-13 à 17:00

Réservez votre billet ici

ROYAL COMEDY CLUB 35 RUE BUIRETTE 51100 Reims 51