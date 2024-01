VANESSA FERY ROYAL COMEDY CLUB Reims, jeudi 11 avril 2024.

Imaginez des personnages atypiques, plongez-les dans un quotidien hors du commun, et vous obtenez de « Simples mortels ».Un One Woman Show avec des sketchs à l’ancienne baby !Une institutrice de maternelle en burn-out,Un pilier de bar adepte de la philosophie de comptoir,Une quinqua cougar à la recherche du jeune étalon fougueux,Une trentenaire qui déprime à cause de son mec trop parfait.Unepetite fille qui a mangé son chien.Et bien d’autres héros du quotidien.Car n’oubliez pas que vous, toi, moi ou elle, nous ne sommes tous que de simples mortels.

Tarif : 17.60 – 22.00 euros.

Début : 2024-04-11 à 20:00

ROYAL COMEDY CLUB 35 RUE BUIRETTE 51100 Reims 51