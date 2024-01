C’EST PAS COMPLIQUE D’ETRE HEUREUX ROYAL COMEDY CLUB Reims, jeudi 28 mars 2024.

C’est par hasard que Céline lannucci découvre et apprend que le bonheur existe et qu’on peut l’atteindre grâce au développement personnel ! Elle va alors se lancer corps et âmes … dans de grandes réflexions autour de la pensée po¬sitive, la gratitude, la résilience, la loi de l’attraction … Saura-t-elle devenir une meilleure version d’elle-même ?C’est pas gagné!!Sur un ton décalé et humoristique. Céline nous fait part de ses doutes et de sonincompréhension quant à la quête obsessionnelle du bonheur dans nos sociétés.

Tarif : 22.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-03-28 à 20:00

Réservez votre billet ici

ROYAL COMEDY CLUB 35 RUE BUIRETTE 51100 Reims 51