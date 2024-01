MON COLOCATAIRE EST UNE GARCE ROYAL COMEDY CLUB Reims, samedi 23 mars 2024.

Nadège est jolie et manipulatrice.Hubert est naïf, timide et a la libido d’une laitue.Elle vient réveiller le quotidien de ce vieux garçon avec une pincée de sexe, un zeste de séduction et une bonne dose d’humour.Ensemble, ils vous réservent une histoire moderne, décapante où les répliques mémorables fusent dans un face à face irrésistible.

Tarif : 17.60 – 22.00 euros.

Début : 2024-03-23 à 20:00

Réservez votre billet ici

ROYAL COMEDY CLUB 35 RUE BUIRETTE 51100 Reims 51