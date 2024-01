REVEIL DE DINGUE ROYAL COMEDY CLUB Reims, vendredi 15 mars 2024.

Après COUPLE EN DÉLIRE (1 million de spectateurs, 6 années à l’affiche à Paris, encore plus en tournée !), voici RÉVEIL DE DINGUE, la nouvelle comédie de Jean-Philippe LALLEMAND et Véronique DELILLE.Suite à l’accouchement de sa femme, Véro, Jean-Phi s’est évanoui. Enfin, c’est ce qu’il croyait ! Plus tard, il apprendra avec stupeur que six années se sont écoulées…Voici les nouvelles aventures délirantes et hilarantes de Jean-Phi, l’homme monté sur pile électrique et aux mimiques irrésistibles, et de sa charmante femme mais néanmoins piquante, Véro.Du réveil agité de Jean-Phi et des révélations assénées par Véro avec tact (ou pas), en passant par la première rencontre avec son fils, la visite d’un appartement très spécial , le tout parsemé des réactions extravagantes et délirantes de Jean-Phi, le couple n’est pas au bout de ses surprises.Et vous non plus !!!Les réparties claquent et les rires fusent ! Une comédie hyper dynamique pour le duo de Couple en Délire !Écrit, mis en scène et interprété par Jean-Philippe Lallemand et Véronique Delille

Tarif : 17.60 – 22.00 euros.

Début : 2024-03-15 à 20:00

ROYAL COMEDY CLUB 35 RUE BUIRETTE 51100 Reims 51