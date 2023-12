LE CASTING DE MA VIE ROYAL COMEDY CLUB Reims Catégories d’Évènement: 51

Reims LE CASTING DE MA VIE ROYAL COMEDY CLUB Reims, 3 février 2024, Reims. Une comédie hilarante à déguster aux petits oignons, signée par les auteurs du succès Mon colocataire est une garce .Francine, une provinciale en quête de succès, va à la rencontre de Frank, producteur parisien, aussi séduisant qu’impitoyable.Tous les oppose, pourtant le casting qu’il s’apprête à expédier va prendre une autre tournure… Elle pensait avoir 10 minutes pour le convaincre, elle aura toute la nuit ! D’aventures en quiproquos…Auteur : Fabrice Blind, Michel Delgado, Nelly Marre Artistes : Christelle Rizzuto, Sebastien Boisdé

Tarif : 22.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-02-03 à 20:00 Réservez votre billet ici ROYAL COMEDY CLUB 35 RUE BUIRETTE 51100 Reims 51 Détails Catégories d’Évènement: 51, Reims Autres Code postal 51100 Lieu ROYAL COMEDY CLUB Adresse 35 RUE BUIRETTE Ville Reims Departement 51 Lieu Ville ROYAL COMEDY CLUB Reims latitude longitude ;

