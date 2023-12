EVA JEAN DANS ELLE EST MOI ROYAL COMEDY CLUB Reims Catégorie d’Évènement: Reims EVA JEAN DANS ELLE EST MOI ROYAL COMEDY CLUB Reims, 25 janvier 2024, Reims. Elle est moi est un one man show où la Diva prend la place du crooner. Une Madame Doubtfire enchanteresse, qui vous amène dans un spectacle faisant la part belle aux rires et aux émotions.

Tarif : 22.00 – 22.00 euros.

Tarif : 22.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-01-25 à 20:00
Réservez votre billet ici
ROYAL COMEDY CLUB
35 RUE BUIRETTE
51100 Reims

