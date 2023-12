VOCAL HARMONY’S ROYAL COMEDY CLUB Reims, 21 janvier 2024, Reims.

Le Groupe Vocal Harmony’s est une chorale basée à Reims. Elle a vocation à mettre le chant choral en «harmonie» au travers les différentes richesses culturelles musicales qui le composent, particulièrement les richesses musicales traditionnelles africaines, européennes et américaines (Gospel – Africain – Traditionnel – Urbain).Le groupe est composé des choristes de bon niveau, jeunes et de moins jeunes de tout horizon (Afrique, Antilles, France…), étudiants, salariés, intermittents, dont l’ambition est de mettre en valeur le chant choral de qualité au service de la foi et des richesses traditionnelles des musiques du monde. Tous ont une même passion pour le chant choral et chaque événement est l’occasion pour ce groupe de passionnés de se retrouver et partager des moments forts, de communiquer cette passion qui l’anime. Son répertoire couvre aussi bien les exigences du chant liturgique/sacré français et africain que classique, gospel, negro-spirituals, pop-louange, Taizé…

Tarif : 22.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-01-21 à 16:00

ROYAL COMEDY CLUB 35 RUE BUIRETTE 51100 Reims 51