CUYD ROYAL COMEDY CLUB Reims, 19 janvier 2024, Reims.

CUYD, est un duo composé de Rob et Leslie. Couple à la vie comme à la scène, ils vous proposent leur univers rock feutré et intimiste. Volontairement en marge des standards musicaux, et avec ses influences New Wave, CUYD alterne entre des mélodies calmes et des titres plus puissants. Les textes en français gagnent à être attentivement écoutés. Introspectifs, parfois engagés, ils portent un regard sur des thèmes tels que les rapports humains, la société, la religion, la guerre, et bien d’autres encore et sont mis en valeur par des projections vidéo.Découvrir CUYD, c’est explorer un concept séduisant et immersif !

Tarif : 22.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-01-19 à 20:00

ROYAL COMEDY CLUB 35 RUE BUIRETTE 51100 Reims 51