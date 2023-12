DROLES DE DEMANDES EN MARIAGE ROYAL COMEDY CLUB Reims Catégories d’Évènement: 51

Reims DROLES DE DEMANDES EN MARIAGE ROYAL COMEDY CLUB Reims, 13 janvier 2024, Reims. Toutes les femmes du monde rêvent d’une belle demande en mariage. Mais parfois…C’est un naufrage !Rien ne va! Ce n’est ni le bon moment, ni le bon endroit et le prince charmant se montre bien maladroit.une comédie à sketchs sur ces fameuses demandes en mariage, ratées, étranges, loufoques que vous n’auriez sûrement jamais imaginées …et c’est peut-être mieux ! Quand le romantisme de tous ces drôles de personnages tourne au ridicule… y a vraiment de quoi en rire.

Tarif : 17.60 – 22.00 euros.

Tarif : 17.60 – 22.00 euros.

Début : 2024-01-13 à 20:00

ROYAL COMEDY CLUB
35 RUE BUIRETTE
51100 Reims

