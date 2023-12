GILLES DISS ROYAL COMEDY CLUB Reims, 27 décembre 2023, Reims.

En scène, Gilles Diss raconte et chante !Avec humour et tendresse, il emmène son jeune public dans un monde où il se reconnaît.C’est avec principalement les titres de son dernier livre-cd que Gilles Diss vous invite à grignoter quelques petites chansons. Un rendez-vous gourmand à partager en famille et à savourer sans modération ! Miam-miam !

Tarif : 10.00 – 13.00 euros.

Début : 2023-12-27 à 16:00

ROYAL COMEDY CLUB 35 RUE BUIRETTE 51100 Reims