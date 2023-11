Tea Time Royal Royal Champagne Hotel & Spa Champillon, 11 novembre 2023, Champillon.

Champillon,Marne

Avis aux petits et grands gourmands, le Tea Time Royal fait son grand retour !

Notre cheffe pâtissière Claire Santos Lopes et Victoire Finaz, alias la Chocologue®, s’associent à nouveau et dévoilent une expérience placée sous le thème du bien- être. Découvrez une déclinaison de gourmandises alliant chocolat et fruits secs, vos alliées anti-oxydants et vitamine E pour tout l’hiver.

Savourez une farandole de mets salés, de pâtisseries et de gâteaux de voyage

accompagnée d’une boisson chaude, et même de quelques bulles…

Tous les samedis à partir du 11 novembre 2023 au 6 janvier 2024*

–

Egalement les 24 et 25 décembre 2023, ainsi que le 7 janvier 2024

Sur réservation uniquement.

2023-11-11 fin : 2023-11-12 17:30:00. .

Royal Champagne Hotel & Spa Rue de la République

Champillon 51160 Marne Grand Est



For gourmets of all ages, Tea Time Royal is back!

Our pastry chef Claire Santos Lopes and Victoire Finaz, aka la Chocologue®, are teaming up once again to unveil an experience with a wellness theme. Discover a range of delicacies combining chocolate and dried fruit, your antioxidant and vitamin E allies all winter long.

Savor a farandole of savory dishes, pastries and travel cakes

accompanied by a hot drink, and even a few bubbles…

Every Saturday from November 11, 2023 to January 6, 2024*

–

Also on December 24 and 25, 2023, and January 7, 2024

By reservation only

Para los más golosos, vuelve la Tea Time Royal

Nuestra pastelera Claire Santos Lopes y Victoire Finaz, la Chocologue®, se unen de nuevo para presentar una experiencia centrada en el bienestar. Descubra una gama de golosinas que combinan chocolate y frutos secos, sus aliados antioxidantes y de vitamina E durante todo el invierno.

Saboree una farándula de platos salados, bollería y pasteles de viaje

acompañados de una bebida caliente, e incluso unas burbujas…

Todos los sábados del 11 de noviembre de 2023 al 6 de enero de 2024*

–

También los días 24 y 25 de diciembre de 2023, y el 7 de enero de 2024

Sólo con reserva previa

Alle kleinen und großen Feinschmecker aufgepasst, die Tea Time Royal feiert ihr Comeback!

Unsere Chefkonditorin Claire Santos Lopes und Victoire Finaz, alias La Chocologue®, haben sich erneut zusammengetan und präsentieren ein Erlebnis, das unter dem Motto Wellness steht. Entdecken Sie eine Auswahl an Köstlichkeiten, die Schokolade mit Trockenfrüchten verbinden, Ihren Verbündeten in Sachen Antioxidantien und Vitamin E für den ganzen Winter.

Genießen Sie eine Auswahl an herzhaften Speisen, Gebäck und Reisekuchen

dazu ein heißes Getränk und sogar ein paar Blasen…

Jeden Samstag ab dem 11. November 2023 bis zum 6. Januar 2024*

–

Auch am 24. und 25. Dezember 2023 sowie am 7. Januar 2024

Nur mit Reservierung

Mise à jour le 2023-11-13 par Office de tourisme de Hautvillers, entre vignes et forêts