Sausset-les-Pins Bouches-du-Rhône Pour les passionnés de moto, qui dit vieux cubes, suppose vieilles motos anglaises, véritables mythes qui font tant fantasmer les accrocs. Ce seront assurément les reines du bitume.

Tous les ans depuis 2015 les Royals Bastards organisent le Royal Cambouis. Rassemblement des plus belles motos vintages. royalcambouis13@gmail.com +33 6 03 51 24 21

Au-delà des passionnés, c’est le grand public qui est attendu pour ce qui s’annonce une exposition d’art où on découvrira des motos classiques d’exception, mais aussi des modèles customisés, garantis 30 à 70 ans d’âge par leur bricoleur hors pair des masters ès-cambouis. dernière mise à jour : 2021-09-03 par

