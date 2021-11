Roxanne Tribute STING imfp, 24 novembre 2021, Salon-de-Provence.

Roxanne Tribute STING

imfp, le mercredi 24 novembre à 20:30

C’est dans de nombreuses Jam au coeur des Alpilles que Camille Mandineau (chant), Pierre François Maurin (contrebasse) et Charles Tois (Piano) se rencontrent. Férus de standards de jazz, ils sont programmés plusieurs fois dans le cadre du festival Jazz à St Rémy entre 2017 et 2019. Une session de répétition en janvier 2020 démarre par hasard sur une reprise d’un titre de Sting, puis deux, puis trois… Et les trois musiciens se retrouvent portés par le répertoire de l’auteur compositeur interprète et prennent un immense plaisir à le revisiter dans le style jazz qu’ils ont l’habitude de jouer. Le projet Roxanne est présenté pour la première fois à l’ouverture du festival Jazz à St Rémy 2020. Il mêle codes du jazz et musique populaire dans une hybridation sensible et authentique qui déconcerte d’évidence. charles tois : piano camille mandineau : chant pierre-francois maurin : contrebasse

6 / 10€ / gratuit pour les étudiants IMFP

♫♫♫

imfp 95 avenue raoul francou, 13300 Salon-de-Provence Salon-de-Provence Bel-Air Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-24T20:30:00 2021-11-24T22:30:00