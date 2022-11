Roxane Lumeret – Scènes de la vie quotidienne Galerie les Arts Dessinés, 3 novembre 2022, Paris.

Du jeudi 03 novembre 2022 au samedi 03 décembre 2022 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 11h00 à 19h00

. gratuit

Du 3 au 26 novembre 2022, Huberty & Breyne – Les Arts dessinés est heureux de présenter l’exposition personnelle de l’artiste Roxane Lumeret.

Née en 1988 en Alsace, Lumeret vit et travaille à Strasbourg. Elle réalise ses études à la Haute École des Arts du Rhin de Strasbourg.

Le grand public la découvre avec ses livres jeunesse chez Albin Michel. L’autrice se fait alors remarquer par ses sujets plutôt inhabituels dans le domaine, comme le deuil (L’Enciellement de Maman, 2015), les classes sociales (Il était une fois une princesse et une petite fille, 2017), la cause animale (Le Grand Chien et Moi, 2018) et la paléo-confiserie (Le Caramel du Jurassique, 2020, Pépite du Livre illustré au Salon du livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil).

Son travail le plus adulte est à ce jour celui pour les Requins Marteaux intitulé Coup de Frein sur la Côte, paru en 2016.

Ses gouaches en aplats de couleurs pastel sont des merveilles de précision, de dextérité et d’originalité. Pour beaucoup d’entre elles, le spectateur a l’impression d’assister à des scènes de crimes peuplées de créatures bizarres, de mobiliers fantasmagoriques et de détails troublants.

Elle réalise des commandes d’illustration pour diverses collaborations (Bendorf, Central Vapeur, Die Zeit, Libération, New York Times, The Parisianer) et développe son travail dans le domaine de l’animation avec notamment Hématome (co-réalisé avec Jocelyn Charles, Prix du Meilleur clip d’animation en 2021) pour le groupe de musique L’Impératrice.

C’est la première fois qu’elle expose à la Galerie Les Arts Dessinés.

Cocktail le mardi 8 novembre 2022, de 18h à 21h, en présence de l’artiste.

Galerie les Arts Dessinés 19 rue Chapon 75003 Paris

Contact : https://www.lesartsdessines.fr/2022/01/14/galerie-les-arts-dessines/

Roxane Lumeret La Veuve Et Les Personnages De L’Orphelinat