Roxane Arnal & Baptiste Bailly Studio de l’Ermitage, 19 janvier 2023, Paris. Le jeudi 19 janvier 2023

de 20h30 à 23h00

. payant Tarif sur place – Prix unique : 25 EUR Prévente : 20 EUR

Entre blues-folk-rock et jazz, l’album qui vous est présenté ce 19 janvier 2023 au Studio de l’Ermitage est une addition de talents, tant les compositions de Roxane Arnal et Baptiste Bailly sont originales. En passant parfois d’un piano-chant impressionniste à un blues rugueux pour finir dans les limbes, chaque titre est à la fois perfection et surprise. L’ensemble des musiciens, sous le charme de leur « sirène », mettent tout en œuvre pour valoriser la voix féerique de Roxane dont le timbre se situe quelque part entre Heather Nova et Kate Bush. Roxane Arnal : chant, guitare Baptiste Bailly : claviers, chœurs Antony Gatta : batterie Clément Faure : guitares Studio de l’Ermitage 8 Rue de l’Ermitage 75020 Paris

