Rowjay + premiere partie LE FERRAILLEUR, 31 mars 2023, NANTES. Un spectacle à la date du 2023-03-31 à 20:30 (2023-03-31 au ). Tarif : 23.0 à 23.0 euros. Avec 4 projets en banque dont deux éditions du Carnaval de Finesse , l'artiste montréalais Rowjay, s'apprête à officiellement brûler les planches dans le vieux continent. France, Belgique et Suisse seront ces cibles pour ce printemps 2023 dans le cadre d'une tournée présentée par Kosa Wxrd & ONZMTL. Faisant le pont entre Montréal et Paris depuis 2015, Rowjay ramène une nouvelle saveur au paysage rapologique francophone. La Bellevilloise, ou encore le mythique Transbordeur, sont des salles ou Rowjay à déjà prouvé sa singularité. Pour cette nouvelle tournée, il passera par Marseille, Rennes, Genève ou encore Bruxelles tout en gâtant ses fans de la capitale. Véritable artiste de scène à la musicalité unique, Rowjay gagne du terrain à vitesse grand V. LE FERRAILLEUR NANTES HANGAR À BANANES,QUAI DES ANTILLES Loire-Atlantique

