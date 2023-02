ROWJAY LA MARQUISE – MARLY LYON Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon

ROWJAY LA MARQUISE – MARLY, 17 mars 2023, LYON. Un spectacle à la date du 2023-03-17 à 20:00. Tarif : 16.0 à 16.0 euros. Pièce d'identité obligatoire pour entrer : les – de 16 ans doivent etre accompagnés par parent ou tuteur TOTAAL REZ (L-R-21-8203 / L-R-21-8204) Présente : Faisant le pont entre Montréal et Paris depuis 2015, Rowjay ramène une nouvelle saveur au rap francophone. Tout frais de la sortie de son dernier projet; celui que l'on surnomme le rappe avec un flow tranchant en utilisant des références variées sur le rap, les jeux vidéos, la mode et la culture populaire. Les mineurs de moins de 16 ans doivent obligatoirement être accompagnés par leur tuteur légal : parents ou tuteur légal (pas sœur, frère ou autre). Pièce d'identité obligatoire pour entrer : carte d'identité, passeport, permis de conduire (photocopie ou photographie non acceptée.) LA MARQUISE – MARLY LYON 20 Quai victor Augagneur

