Du jeudi 20 avril 2023 au vendredi 21 avril 2023

jeudi, vendredi

de 20h00 à 22h00

Tarif plein : 12e Tarif réduit : 9e Un voyage héroïque, raconté avec un texte minimaliste, célébrant les capacités dynamiques du mime et de la narration physique. Créé et joué par Anya Opshinsky et Kathleen O'Reilly. Création sonore : Matthieu Truffinet (piano) et Nicolas Martinez (batterie). Batterie en LIVE par Nicolas Martinez. Deux mimes errantes sont en fuite parce qu'elles n'ont pas payé leur loyer. Elles doivent faire leurs bagages et partir, mais leurs bêtises et leur style de vie non-conventionnel semblent leur attirer des ennuis avec tous ceux qui se trouvent sur leur chemin… Le duo dynamique, Ro et Verr, nous emmène alors dans un voyage comique fait de quiproquos et de retrouvailles manquées ; elles essaient de s'en sortir tant bien que mal dans un monde qui réprouve leur existence. Centre Paris Anim' Ruth Bader Ginsburg ex Les Halles – le Marais 6-8 place Carrée, Forum des Halles 75001 Paris

