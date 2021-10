Cenon Le Rocher de Palmer Cenon, Gironde Rover – Le Rocher de Palmer Le Rocher de Palmer Cenon Catégories d’évènement: Cenon

Rover – Le Rocher de Palmer

Le Rocher de Palmer, le vendredi 3 décembre à 20:30

Le Rocher de Palmer, le vendredi 3 décembre à 20:30

Disque d’Or dès son premier album en 2013, et véritable **stakhanoviste** de la route avec plus de 300 concerts réalisés depuis, **ROVER** sera de retour au printemps 2021 avec un attendu **nouveau disque**, son 3ème, écrit au 4ème sous-sol d’une ancienne glacière du 19ème siècle, en solitaire. Lumineux, réconfortant, émouvant, peut-être **le plus bel album** de ROVER.

22€ (Prévente) / 25€ (Sur place)

Nous avons le plaisir de retrouver ce géant à la voix d’ange pour une tournée exceptionnelle en 2021. Le Rocher de Palmer 1 RUE ARISTIDE BRIAND 33152 CENON Cenon Gironde

2021-12-03T20:30:00 2021-12-03T23:30:00

Le Rocher de Palmer Adresse 1 RUE ARISTIDE BRIAND 33152 CENON Ville Cenon