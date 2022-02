Rover & Képa – Pop rock Brainans, 6 mai 2022, Brainans.

Rover & Képa – Pop rock Rue du Moulin Moulin de Brainans Brainans

2022-05-06 – 2022-05-06 Rue du Moulin Moulin de Brainans

Brainans Jura Brainans

20 20 EUR Vendredi 6 mai 2022 à partir de 20h30

Brainans : Grande Salle

Ouverture 20h30 / Début 21h

ROVER

Disque d’Or dès son premier album en 2013, et véritable stakhanoviste de la route avec des centaines de concerts réalisés depuis, le compositeur et muti-instrumentiste Rover est de retour avec son nouvel album « Eisekeller ». Son 3ème, écrit au 4ème sous-sol d’une ancienne glacière du 19ème siècle, en solitaire. Lumineux, réconfortant, émouvant, c’est peut-être le plus bel album de Rover.

La pop élégante de ce géant à la voix d’ange résonnera au Moulin pour un concert très attendu !

KÉPA

Sa musique est digne d’un western 2.0, où Sergio Leone ferait des Story Instagram sur fond de guitare résonator. Le one man band Képa propulse l’auditoire sur les bords du Mississippi sans que l’on ait bougé avec son nouvel album « Divine morphine » ! Ancien skateur pro, Képa surprend et a créé son genre qu’il joue sur des acoustiques en acier, modèle fabriqué dans les 30’s aux États-Unis.

accueil@lemoulinjura.fr +33 3 84 37 50 40 https://www.moulindebrainans.com/evenement/rover-kepa/

