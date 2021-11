Rover + Kepa l’usine, 19 mai 2022, Istres.

Rover + Kepa

l’usine, le jeudi 19 mai 2022 à 20:00

Rover et Kepa en concert à L’Usine (Istres 13) 19 mai 2022 Parking – Food truck – Test Covid sur place. Rover: Disque d’Or dès son premier album en 2013, et véritable stakhanoviste de la route avec plus de 300 concerts réalisés depuis, ROVER est de retour en 2021 avec un attendu nouveau disque “Eiskeller”, son 3ème, écrit au 4ème sous-sol d’une ancienne glacière du 19ème siècle, en solitaire. Lumineux, réconfortant, émouvant, peut-être le plus bel album de Rover. Kepa: Il est beau, du pli de son pantalon – toujours ajusté – jusqu’aux cols de ses chemises de Lucky Luke du Sud-Ouest. Sa musique est digne d’un western 2.0, où Sergio Leone ferait des Story Instagram sur fond de guitare résonator. Le one man band de KEPA propulse l’auditoire sur les bords du Mississippi sans que l’on ait bougé Rien ne prédestinait ce skateur professionnel (première une de Thrasher France) à monter sur scène : « mon rêve était de skater aux quatre coins du monde » mais c’est après une méchante blessure qu’il se met à gratter sur une guitare. Il compose ses premiers morceaux. Peu à peu, il crée son genre qu’il joue sur des guitares acoustiques en acier, un modèle fabriqué dans les années 1930 aux Etats-Unis. L’ancien skateur pro Képa avait surpris et s’était vu salué par une critique unanime de la presse nationale pour la sortie de son premier album réalisé par Taylor Kirk & l’équipe de Timber Timbre !

15 / 18€

♫♫♫

l’usine Ancienne route de Fos – R.N 569, 13800 Istres Istres Bouches-du-Rhone



2022-05-19T20:00:00 2022-05-19T22:30:00