Salle de l'étoile, le vendredi 17 décembre à 20:00

En partenariat avec la Gare de Coustellet. ► ROVER : Derrière l’évidente douceur de ses mélodies, rassurantes, chaleureuses, comme arrachées à la pesanteur du présent, Rover semble avoir toujours été réfractaire à l’idée de confort. L’enregistrement d’Eiskeller en atteste : pour ce troisième album, Timothée Reigner, exilé à Bruxelles depuis plusieurs années, a choisi de s’enfermer quelques mois dans les anciennes Glacières Saint-Gilles de la capitale belge. C’est là, sous terre, dans cette grande pièce austère, froide, qui servait autrefois de repère à un club de boxe, que le songwriter français s’est cloitré dans l’idée de tourner le dos aux habitudes, de s’approprier un lieu a priori hostile. [http://rover-music.com/](http://rover-music.com/) ►Avee Mana : Avee Mana prend forme en 2019 autour de quatre musiciens aux multiples influences. Nourri au psychédélisme des années 60, aux voix aériennes de la dream pop, le son du quatuor oscille entre un rock frénétique et une pop moderne portée par un groove solide. [https://www.facebook.com/aveemana/](https://www.facebook.com/aveemana/) ► Pass sanitaire applicable. ► Salle en configuration assise. Tarifs : En prévente (hors frais de loc.) : Fosse Assis : 22€ \ Fosse Réduit : 20€ \ Fosse Réduit (Etudiants, Chômeurs) : 15€. Sur place : Fosse Assis : 25€.

Salle de l'étoile 10 Avenue Léo Lagrange, 13160 Châteaurenard

