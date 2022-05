Rover + Accidente – Hau’Rock#8 Le Centre culturel P.A. Lequimme, 28 mai 2022, Haubourdin.

Rover + Accidente – Hau’Rock#8

Le Centre culturel P.A. Lequimme, le samedi 28 mai à 20:00

Hau’rock est de retour cette année pour vous surprendre toujours plus… En partenariat avec l’association Dynamo et l’Espace Jeunes (en accord avec W Spectacles et Bruit Blanc) la scène du Centre culturel accueillera **Rover !** Disque d’Or dès son premier album en 2013, et véritable stakhanoviste de la route avec plus de 300 concerts réalisés depuis, **ROVER est de retour avec son nouveau disque «Eisekeller»**. Son 3ème, écrit au 4ème sous-sol d’une ancienne glacière du 19ème siècle, en solitaire. **Lumineux, réconfortant, émouvant, peut-être le plus bel album de Rover à découvrir d’urgence en live !** Clip Rover – To This Tree : [https://youtu.be/exCkrEV6Cdc](https://youtu.be/exCkrEV6Cdc) En première partie : **ACCIDENTE** Accidente compose en secret des mélodies essorées au vibrato d’une guitare électrique, et chante principalement l’amour. En convoquant Scout Niblett, Soko, Karen O, ou PJ Harvey, ses sonates grunge mettent à nu un rock garage sensible, viscéral et caressant : full sentimental. _En partenariat avec l’association Dynamo et l’Espace Jeunes_

12€ (normal) / 8€ (moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi…)

Le Centre culturel P.A. Lequimme place blondeau 59320 HAUBOURDIN Haubourdin Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-28T20:00:00 2022-05-28T22:00:00