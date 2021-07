Chaville 25 de la Vallée Chaville, Hauts-de-Seine Rover 25 de la Vallée Chaville Catégories d’évènement: Chaville

Rover 25 de la Vallée, 11 décembre 2021-11 décembre 2021, Chaville. Rover

25 de la Vallée, le samedi 11 décembre à 20:30

Disque d’or dès son premier album éponyme en 2012, Rover a ensuite écumé les scènes par centaines puis sorti un deuxième album, Let It Glow, confirmant son statut de multi-instrumentiste et compositeur brillant. Avec son nouvel album « Eiskeller », écrit en solitaire dans les sous-sols d’une ancienne glacière du 19ème siècle, Rover continue d’explorer le terrain de jeu de ses diverses influences rock. De ses années passées à l’étranger et de ses voyages, Rover sait tirer le meilleur de diverses cultures musicales auxquelles il s’est confronté. Empruntant tant aux classiques du rock britannique qu’à des influences pop très larges, Rover se plait à créer de véritables pièces sur ses albums où sa voix si particulière porte à merveille une instrumentation précise, et à la production toujours extrêmement soignée.

Tarif plein prévente 18€

Rover continue d'explorer le terrain de jeu de ses diverses influences rock.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-11T20:30:00 2021-12-11T23:00:00

