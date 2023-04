[Exposition] Salon des Arts Photographiques Salle Corentin Ansquer, 18 mai 2023, Rouxmesnil-Bouteilles.

La prochaine édition du Salon des Arts Photographiques de Rouxmesnil-Bouteilles aura lieu du 18 au 21 mai 2023.

Venez admirer des clichés d’artistes de talent pour cette 11e édition du salon photographique !

Rendez-Vous à la Salle Ansquer à Rouxmesnil-Bouteilles.

Entrée Libre..

Vendredi 2023-05-18 à ; fin : 2023-05-21 . .

Salle Corentin Ansquer

Rouxmesnil-Bouteilles 76370 Seine-Maritime Normandie



The next edition of the Rouxmesnil-Bouteilles Photographic Arts Show will take place from May 18 to 21, 2023.

Come to admire the pictures of talented artists for this 11th edition of the photographic show!

Rendez-Vous at the Ansquer Hall in Rouxmesnil-Bouteilles.

Free entrance.

La próxima edición del Salón de Artes Fotográficas de Rouxmesnil-Bouteilles tendrá lugar del 18 al 21 de mayo de 2023.

¡Venga a admirar las imágenes de talentosos artistas para esta 11ª edición de la exposición fotográfica!

Nos vemos en la Sala Ansquer de Rouxmesnil-Bouteilles.

Entrada gratuita.

Die nächste Ausgabe des Salon des Arts Photographiques de Rouxmesnil-Bouteilles wird vom 18. bis 21. Mai 2023 stattfinden.

Kommen Sie und bewundern Sie die Aufnahmen talentierter Künstler bei dieser 11. Ausgabe der Fotomesse!

Treffpunkt ist der Salle Ansquer in Rouxmesnil-Bouteilles.

Freier Eintritt.

Mise à jour le 2023-04-14 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité